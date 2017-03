BaFin kurz vor Vergabe einer Versicherungslizenz an den Fintech-Inkubator FinLeap

Berlin (ots) - 19. März 2017 - Die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dürfte in Kürze erstmals eineSachversicherungslizenz an ein Finanz-Startup ausstellen. NachInformationen des Wirtschaftsmagazins 'Capital' (www.capital.de) gehtes dabei um die Firma Element, die zurzeit von der renommiertenBerliner Fintech-Schmiede FinLeap hochgezogen wird. "Wir habenbereits vor einigen Monaten einen entsprechenden Antrag bei der Bafingestellt", bestätigte FinLeap-Chef Ramin Niroumand gegenüber'Capital'. In den nächsten Tagen soll testweise die Website der neuenFirma bereits live gehen.Die Fintech-Welle erreicht damit nach den Banken auch dieVersicherungsbranche. Zwar sind hierzulande schon jetzt einigeDutzend "Insurtechs" aktiv. Allerdings handelt es sich dabei meist umreine Maklerfirmen, die sich auf den Vertrieb von Versicherungenbeschränken. Beispiele sind Getsafe, Knip oder das ebenfalls zuFinLeap gehörende Startup Clark. Deren Geschäftsmodell ist es, diePolicen ihrer Kunden kostenlos in einem "digitalenVersicherungsordner" zu verwalten und sich dafür das Maklermandatübertragen zu lassen. Auf der Basis dieses Mandats bieten dieFintechs ihren Usern dann alternative Policen an und kassieren beiAbschluss entsprechend Provisionen. Für diese Tätigkeit reichtbereits eine Gewerbezulassung. Eine BaFin-Lizenz hat dagegen nochkein "Insurtech".An der Seriosität der FinLeap-Pläne herrschen im Markt keineZweifel. Der erst 2014 gestartete Startup-Inkubator hat binnenkürzester Zeit elf Fintechs hochgezogen, die zusammen bereits aufeine Bewertung im dreistelligen Millionenbereich kommen. AlsFinLeap-Vorzeigefirma gilt die SolarisBank, die voriges Jahr alseines der ersten Fintechs eine Banklizenz erhielt. Zu denFinLeap-Investoren gehört unter anderem der weltweit drittgrößteRückversicherer Hannover Rück. Deshalb dürfte es für die Berlinerauch kein Problem sein, das für die Gründung einer Versicherungnötige Eigenkapital von 10 bis 20 Millionen Euro auszuweisen.Pressekontakt:Timo Pache, Chefredaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5125E-Mail: pache.timo@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell