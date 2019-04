FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin veranstaltet am 22.05.2019 in Frankfurt am Main einen Workshop zum Thema Berichtspflichten über die internalisierte Abwicklung gemäß Artikel 9 CSDR ("Workshop: Berichtspflichten für Abwicklungsinternalisierer").





Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (26.04.2019)