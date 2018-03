BaFin News: Wertpapiere: Kauf- und Tauschangebote - Hinweise für Anleger

FRANKFURT (BaFin) -

Anleger erhalten hin und wieder per Post das Angebot, ein Wertpapier aus ihrem Depot zu einem Angebotspreis an einen Interessenten zu verkaufen beziehungsweise gegen andere Wertpapiere einzutauschen.



Depotführende Institute sind dazu verpflichtet, derartige Angebote automatisch an betroffene Depotinhaber weiterzuleiten; sie prüfen jedoch nicht, ob die Angebote seriös sind. Bei der Weiterleitung handelt es sich also nicht um eine Empfehlung an den Anleger, das Angebot anzunehmen.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (15.03.2018)