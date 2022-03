BaFin News: Weltverbrauchertag: BaFin beantwortet Verbraucherfragen

FRANKFURT (BaFin) -

Am heutigen Weltverbrauchertag nimmt ein Experte der BaFin um 14 Uhr an einem Digitalen Stammtisch des Digital Kompass zum Thema "Sicher am Finanzmarkt" teil. Thema des Webinars: unseriöse Angebote am Finanzmarkt. Wie können Sie solche Angebote erkennen? Wie können Sie sich davor schützen? Welche Betrugsmaschen gibt es? Über diese und weitere Fragen wird sich die BaFin heute mit den Teilnehmenden austauschen. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website des Digital-Kompass. Interessierte finden dort auch einen Link zum Online-Vortragsraum.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (15.03.2022)