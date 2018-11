FRANKFURT (BaFin) -

Am Donnerstag, 24. Januar 2019 findet in Bonn eine Konferenz zum Thema Proportionalität statt.



Die Veranstaltung wird von der BaFin in Kooperation mit dem European Banking Institute (EBI) ausgerichtet.

