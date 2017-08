BaFin News: Vergütung - Novelle der Institutsvergütungsverordnung in Kraft

FRANKFURT (BaFin) -

Am 4. August ist die novellierte Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV) in Kraft getreten.



Mit der Überarbeitung wurden vor allem die Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA in deutsches Recht umgesetzt. Der vorliegende Beitrag beschreibt die wichtigsten Änderungen.

