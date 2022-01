FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Uncommix Ltd. unter der Marke The Aurelia UK in Deutschland Aktien der Swiss International Commodity AG ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

