FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin veranstaltet am 27. April 2021 von 10.00 bis 11.30 Uhr via "Cisco Webex" einen kostenfreien Vortrag über die Verordnung (EU) 2019/2088. Dieser richtet sich ausschließlich an Beschäftigte bei erlaubten Kapitalverwaltungsgesellschaften und Verbänden.





Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (29.03.2021)