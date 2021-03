BaFin News: Timberland Securities Investment plc: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Timberland Securities Investment plc, mit Sitz in Aragon House Business Centre, Dragonara Road, St Julian's STJ 3140, Malta, in Deutschland Aktien der E-Stream GmbH & Co KGaA ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.





Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (03.03.2021)