FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat der "Rothmann & Ginst", ansässig angeblich in Luxemburg, London und New York, am 3. September 2018 aufgegeben, ihre Anlagevermittlung und Anlageberatung einzustellen.





