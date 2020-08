FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Red Cave AG in Deutschland eine Vermögensanlage in Form von Miteigentumsanteilen an mobilen Ölförderanlagen öffentlich anbietet.



Das Angebot erfolgt unter anderem über die Homepage www.red-cave.com..

27.08.2020