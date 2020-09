BaFin News: Red Cave AG: BaFin untersagt das öffentliche Angebot von Vermögensanlagen

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 21. September 2020 das öffentliche Angebot der Red Cave AG von Miteigentumsanteilen an einer zur Vermietung vorgesehenen mobilen Erdölförderanlage, so genanntes Red Cave Projekt, wegen Verstoßes gegen § 6 Vermögensanlagengesetz (VermAnlG) untersagt.





(23.09.2020)