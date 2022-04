BaFin News: OPHIRA Handelshaus GmbH: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die OPHIRA Handelshaus GmbH, nach eigenen Angaben mit Sitz in Adelsheim, in Deutschland eine Vermögensanlage in Form von Edelmetallen und Edelsteinen mit der Bezeichnung "Strategie Plus" öffentlich anbietet.

