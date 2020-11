BaFin News: Nowea Energy Inc.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Nowea Energy Inc.



, laut eigenen Angaben mit Sitz in 4650 WEDEKIND ROAD, SUITE 2, SPARKS NV 89431, in Deutschland Wertpapiere in Form von auf ihren Namen laufenden Stückaktien (ISIN: US67012L1089) ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

