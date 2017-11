BaFin News: Nachhaltigkeit: Berücksichtigung in der Kapitalanlage von Versicherern

FRANKFURT (BaFin) -

Als Anbieter von Versicherungsprodukten sind Versicherer von den direkten Auswirkungen des Klimawandels in Form von Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Stürmen und Hitzewellen unmittelbar und immer stärker betroffen.



Das Thema Klimawandel ist aber zunehmend auch aus Investorensicht in den Fokus von Versicherern gerückt. Erstversicherungsunternehmen zählen in Deutschland zu den größten institutionellen Anlegern. Der Beitrag erläutert, wie Versicherer Kriterien der Nachhaltigkeit in ihrer Kapitalanlage berücksichtigen.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (16.11.2017)