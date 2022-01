FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat am 22.12.2021 gegenüber der M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien und der M.M.Warburg & CO Finanzholdinggruppe zusätzliche Eigenmittelanforderungen angeordnet.

