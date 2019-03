FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die Life Forestry Switzerland AG in Deutschland eine Vermögensanlage in Form von Direktinvestments in Teak mit der Bezeichnung "Golden Teak ? Land Lease" öffentlich anbietet.





Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (25.03.2019)