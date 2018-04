BaFin News: Interactive Services Worldwide Ltd.: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Einlagengeschäft und ordnet die Abwicklung an

FRANKFURT (BaFin) -

Die Interactive Services Worldwide Ltd.



ist Betreiber der Handelsplattform www.tradexoptions.com für binäre Optionen und nimmt in diesem Zusammenhang fremde Gelder als Einlagen oder andere unbedingt rückzahlbare Gelder des Publikums an.

