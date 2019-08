FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin weist darauf hin, dass die Betreiber der Internetseiten selinusinvestment.



com und selicoin.io in keinem Zusammenhang mit den lizenzierten Gesellschaften Selinus Capital GmbH und Selinus Capital Advisors GmbH, beide Frankfurt am Main, stehen.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (05.08.2019)