BaFin News: Handelsplattform mycoinlite.com: BaFin untersagt das unerlaubt betriebene Depotgeschäft sowie die unerlaubt erbrachte Anlage- und Abschlussvermittlung und den unerlaubt erbrachten Eigenhandel

Die BaFin hat mit Bescheid vom 12. Januar 2021 gegenüber der Handelsplattform mycoinelite.



com die sofortige Einstellung des unerlaubt betriebenen Depotgeschäfts, sowie der unerlaubt erbrachten Anlage-und Abschlussvermittlung und des unerlaubt erbrachten Eigenhandels angeordnet. Auf der Plattform nennt der Anbieter Geschäftsadressen und Rufnummern in Australien, Großbritannien, Frankfurt am Main/Deutschland sowie der Schweiz.

