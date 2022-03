BaFin News: GreenRock Eco Ventures Corp. und Green Rock Associates LLC: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die GreenRock Eco Ventures Corp., nach eigenen Angaben mit Sitz in 2102-58 Vancouver, Kanada, sowie die Green Rock Associates LLC, nach eigenen Angaben mit Sitz in 143 Weidman Court, Old Tappan, New Jersey 07675, USA, in Deutschland Aktien der GreenRock Eco Ventures Corp. ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbieten.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (30.03.2022)