BaFin News: Global TREE Project AG / TREECOIN: Verstoß gegen gesetzliche Auskunfts- und Vorlagepflichten

FRANKFURT (BaFin) -

Aufgrund des öffentlichen Angebots eines Wertpapiers in Form von TREE security token (vermarktet unter der Bezeichnung TREECOIN) der Global TREE Project AG in der Bundesrepublik Deutschland hat die BaFin gegenüber der Global TREE Project AG am 18. Dezember 2019 ein Auskunfts- und Vorlageersuchen erlassen.





