BaFin News: Geeignetheitserklärung: Wichtiges Dokument für Verbraucher

FRANKFURT (BaFin) -

Seit Anfang des Jahres erhalten Privatkunden im Anschluss an eine Anlageberatung eine sogenannte Geeignetheitserklärung.



Dazu sind Banken und Finanzdienstleistungsinstitute aufgrund der zweiten europäischen Finanzmarktrichtlinie (Markets in Financial Instruments Directive II ? MiFID II) sowie des deutschen Umsetzungsgesetzes (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz ? 2. FiMaNoG, siehe BaFinJournal Juni 2017) verpflichtet.

