FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die First Skyway Invest Group Ltd.



eine Vermögensanlage in Form von Anteilen, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren, anbietet.

(08.11.2018)