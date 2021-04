FRANKFURT (BaFin) -

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 4. Februar 2021 ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 Euro zulasten der Vontobel Financial Products GmbH festgesetzt.





