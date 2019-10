FRANKFURT (BaFin) -

Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 1. August 2019 ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 Euro zulasten der H&R GmbH & Co.



KGaA festgesetzt.

