BaFin News: European Investment Systems: Verstoß gegen gesetzliche Auskunfts- und Vorlagepflichten

FRANKFURT (BaFin) -

Aufgrund des öffentlichen Angebots von vorbörslichen Aktien der Ant Financial in der Bundesrepublik Deutschland hat die BaFin gegenüber der European Investment Systems (EIS), Frankfurt am Main, am 29. Oktober 2019 ein Auskunfts- und Vorlageersuchen erlassen.



Diese Maßnahme ist bestandskräftig.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (10.12.2019)