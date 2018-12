BaFin News: Erste Fachtagung zu Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

FRANKFURT (BaFin) -

"Wer in einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen heutzutage denkt, die Bekämpfung von Geldwäsche spiele keine wichtige Rolle, der hat den Schuss nicht gehört.



" Mit dieser klaren Botschaft eröffnete BaFin-Exekutivdirektor Dr. Thorsten Pötzsch die erste BaFin-Fachtagung zu Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung am 12. Dezember in Bonn. Vor 500 Vertretern von Banken, Versicherern, Behörden und Verbänden führte Pötzsch aus, dass die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowohl regulatorisch als auch in der öffentlichen Wahrnehmung massiv an Bedeutung gewonnen habe.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (19.12.2018)