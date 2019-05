FRANKFURT (BaFin) -

"Wer langfristig im Finanzsektor erfolgreich sein will, wird am Thema Nachhaltigkeit nicht mehr vorbeikommen", sagte BaFin-Präsident Felix Hufeld zum Auftakt der ersten Konferenz "Nachhaltige Finanzwirtschaft", die am 9. Mai im Umweltforum Berlin stattfand.





Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (09.05.2019)