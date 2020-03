FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat einen hinreichend begründeten Verdacht, dass die ECO.



Future-Valley Ltd. & Co KG in Deutschland ein Wertpapier in Form von "US-Corp. Herrensteinrunde"-Aktien öffentlich anbietet.

