FRANKFURT (BaFin) -

Seit dem 1. Januar 2018 leitet Dr. Thorsten Pötzsch den neuen Geschäftsbereich "Abwicklung" bei der BaFin.



Neben den Abwicklungsfunktionen umfasst der Geschäftsbereich die Themen Erlaubnispflicht und Verfolgung unerlaubter Geschäfte sowie Geldwäscheprävention. Im Interview mit dem BaFinJournal erläutert Pötzsch, was ihn an der neuen Aufgabe reizt, welche Herausforderungen er erwartet und welche Themen ihm besonders am Herzen liegen.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (16.04.2018)