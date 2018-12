BaFin News: Dänischer Maritime and Commercial High Court eröffnet das Insolvenzverfahren über die Qudos Insurance A/S

FRANKFURT (BaFin) -

Die dänische Versicherungsaufsicht Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) hat die BaFin darüber informiert, dass am 20. Dezember 2018 der dänische Maritime and Commercial High Court auf Antrag der dänischen Finanzaufsichtsbehörde das Insolvenzverfahren über die Qudos Insurance A/S eröffnet hat.





Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (21.12.2018)