BaFin News: Corona-Krise: BaFin erläutert veränderte aufsichtliche Anforderungen

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin passt in der Corona-Krise ihre Aufsichtspraxis und ihre Maßnahmen an.



"Das bestehende Regelwerk ermöglicht ein hohes Maß an aufsichtlicher Flexibilität, die wir umfassend nutzen", erklärt der Präsident der Behörde, Felix Hufeld. "Wir entlasten die Banken da, wo es ohne Einbußen für die Finanzstabilität möglich ist." Damit schließt sich die BaFin entsprechenden Empfehlungen der EU-Regulierungs- und Aufsichtsinstanzen sowie von internationalen Standardsetzern an.

