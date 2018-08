FRANKFURT (BaFin) -

Die "Coin LTD", deren Domainname "coin-adm.com" anonym registriert wurde und deren tatsächlicher Sitz und Verantwortliche nicht festzustellen sind, wirbt per E-Mail "Mitarbeiter" an.





Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (30.08.2018)