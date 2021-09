BaFin News: Capstone Trading Group Ltd. (alias Capstone Assets Ltd.): BaFin ermittelt wegen des Betreibens erlaubnispflichtiger Geschäfte

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Capstone Trading Group Ltd.



(alias Capstone Assets Ltd.), angeblicher Sitz in der 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, Vereinigtes Königreich, keine Erlaubnis zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen besitzt. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (23.09.2021)