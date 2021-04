BaFin News: Binance Deutschland GmbH & Co. KG: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlende Prospekte

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Binance Deutschland GmbH & Co.



KG in Deutschland Wertpapiere in Form von "Aktien-Token" mit den Bezeichnungen TSLA/BUSD, COIN/BUSD und MSTR/BUSD ohne die erforderlichen Prospekte auf der Internetseite https://www.binance.com/de öffentlich anbietet.

