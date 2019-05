BaFin News: Betrug: BaFin warnt vor Anrufen angeblicher BaFin-Mitarbeiter

FRANKFURT (BaFin) -

Der BaFin sind mehrere Fälle bekannt geworden, in denen ein angeblicher BaFin-Mitarbeiter Verbraucherinnen und Verbraucher per Telefon kontaktiert haben soll.



Der angebliche BaFin-Mitarbeiter habe Unterstützung bei Geschäften mit Bitcoin sowie Entschädigungszahlungen in Aussicht gestellt.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (22.05.2019)