BaFin News: Betreiber der Internetseite kreditohnegebuhr.com kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut

Die BaFin weist darauf hin, dass sie dem Betreiber der Internetseite kreditohnegebuhr.



com mit angeblicher Geschäftsanschrift in Hamburg keine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz (KWG) zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland erteilt hat. Das Unternehmen unterliegt nicht der Aufsicht der BaFin.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (06.07.2021)