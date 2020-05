BaFin News: BaFin weist erneut auf Warnung vor unseriösen, nicht lizenzierten Online-Plattformen hin

FRANKFURT (BaFin) -

Der BaFin werden nach wie vor Fälle bekannt, bei denen Verbraucher im Internet auf vorgeblich seriösen Online-Plattformen dazu veranlasst werden, zum Teil hohe Geldsummen in Geschäfte mit finanziellen Differenzkontrakten (Contracts for Difference ? CFDs) auf Rohstoffe, Aktien, Indizes, Währungen ("Forex") oder Kryptowährungen zu investieren.



Die Verbraucher werden von Mitarbeitern der Online-Plattform angerufen und aggressiv dazu aufgefordert, immer höhere Summen zu investieren. Einmal investiert, versuchen die Verbraucher in der Folge vergeblich, das Geld wieder zurück zu erhalten.

