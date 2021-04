BaFin News: BaFin ermittelt gegen William Partners Company und Equity-Brooker Aktiengesellschaft

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin ermittelt gegen die WilliamPartners Company, Majuro, Marshallinseln und Equity-Broker Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, da Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Gesellschaften in Zusammenarbeit unerlaubte Bankgeschäfte bzw.



Finanzdienstleistungen in Deutschland betreiben oder erbringen.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (20.04.2021)