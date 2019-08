FRANKFURT (BaFin) -

On 19 July 2019 BaFin ordered Alpha Group Jersey Limited to comply with the financial reporting requirements pursuant to sections 114 et seq.



of the Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz ? WpHG) and threatened coercive fines in the amount of EUR 230,000.

