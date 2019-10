FRANKFURT (BaFin) -

In der Wertpapieraufsicht verhängt die BaFin höhere Bußgelder als in den Vorjahren.



Bei einer Veranstaltung in Frankfurt zeigte die Aufsicht aber auch, wie sich Betroffene mit ihr einigen können. Am besten kommt es erst gar nicht zu einem Rechtsverstoß.

