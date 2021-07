BaFin News: ADIX-HEALTHCARE GMBH: Anhaltspunkte für fehlenden Verkaufsprospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat Anhaltspunkte dafür, dass die ADIX-HEALTHCARE GMBH in Deutschland eine Vermögensanlage in Form von stillen Beteiligungen der Adix-Healthcare Group GmbH & Co.



KG öffentlich anbietet. Entgegen § 6 Vermögensanlagengesetz wurde hierfür kein Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (14.07.2021)