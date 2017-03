Die Börsenrekorde auf dem Prüfstand: Gewinnen Sie mit dem Kurzfrist-Trader (KFT)

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, dass die Börsen besonders in den USA jetzt derart in Rekordlaune sind, hätte so ausgeprägt wohl kaum jemand gedacht. Denn eigentlich ist der Februar ein Aktienmonat mit eher negativem Anstrich. Man sah dies 2017 beispielsweise an der teilweise recht zögernden Entwicklung der europäischen Aktienindizes, die zwischendurch auch ein wenig...