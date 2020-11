B&m European Value Retail: Ist dies wirklich Ihr Geld wert?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie B&m European Value Retail, die im Segment "Allgemeine Warenhäuser" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.11.2020, 12:06 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 506.77 GBP.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses B&m European Value Retail auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die B&m European Value Retail sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 7 Buc, 5 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das B&m European Value Retail-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die B&m European Value Retail. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 471,25 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -5,26 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 497,4 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der B&m European Value Retail von 497,4 GBP ist mit +22,34 Prozent Entfernung vom GD200 (406,56 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 490,51 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,4 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der B&m European Value Retail-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Derzeit schüttet B&m European Value Retail niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Multiline-Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 2,37 Prozentpunkte (1,62 % gegenüber 3,98 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

