B&m European Value Retail: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

B&m European Value Retail weist am 08.01.2021, 10:04 Uhr einen Kurs von 547.33 GBP an der Börse London auf. Das Unternehmen wird unter "Allgemeine Warenhäuser" geführt.

B&m European Value Retail haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei B&m European Value Retail aktuell 1,85. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -2,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multiline-Einzelhandel". B&m European Value Retail bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der B&m European Value Retail führt bei einem Niveau von 39,74 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 27,97 ein Indikator für eine "Buy"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die B&m European Value Retail-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu B&m European Value Retail vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (471,25 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -11,32 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 531,4 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält B&m European Value Retail eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei B&m European Value Retail?

Wie wird sich B&m European Value Retail nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur B&m European Value Retail Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige B&m European Value Retail Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken