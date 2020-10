B&g FoodsWar das alles, ?

Weitere Suchergebnisse zu "PVH":

B&g Foods weist am 24.10.2020, 10:15 Uhr einen Kurs von 28.18 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt.

Unser Analystenteam hat B&g Foods auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der B&g Foods beläuft sich mittlerweile auf 22,54 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 28,18 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,02 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 28,78 USD. Somit ist die Aktie mit -2,08 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. B&g Foods liegt mit einer Dividendenrendite von 6,66 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Nahrungsmittel"-Branche hat einen Wert von 2,38, wodurch sich eine Differenz von +4,28 Prozent zur B&g Foods-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die B&g Foods-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 9 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu B&g Foods vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 20,67 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (28,18 USD) ausgehend um -26,66 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält B&g Foods von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

