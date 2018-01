B.Z.-Kulturpreis 2018 in Berlin zum 27. Mal verliehen

Berlin (ots) - Bronzene B.Z.-Bären für Daniel Hope, Henry Hübchen,Donna Leon, Marius Müller-Westernhagen, Maria Schrader und FlyingSteps / Rund 700 Gäste bei der Preisverleihung in der VolksbühneBerlinAm Dienstagabend, 9. Januar 2018, versammelte Berlins größteBoulevard-Zeitung die Kultur- und Kreativszene der Hauptstadt zum 27.B.Z.-Kulturpreis. Zur feierlichen Preisverleihung kamen rund 700geladene Gäste aus Medien, Kunst, Politik und Wirtschaft in dieVolksbühne Berlin, darunter u.a. auch die Schauspieler Claus-TheoGärtner und Wolfgang Bahro, die Schauspielerinnen Barbara Schöne,Brigitte Grothum und Angelika Mann, die Kunstsammler Dr. Erich Marxsowie Ulla und Heiner Pietzsch, außerdem der Berliner KultursenatorKlaus Lederer, der Direktor der Nationalgalerie Udo Kittelmann undder Intendant der Berliner Volksbühne Chris Dercon. Durch den Abendführte auch in diesem Jahr Schauspielerin und Moderatorin MeretBecker.Miriam Krekel, Chefredakteurin B.Z.: "In wenigen Tagen erleben wirin Berlin einen historischen Tag, der so in keinem Geschichtsbuchsteht. Am 5. Februar 2018 ist die Mauer so lange gefallen, wie siegestanden hat. Doch in unserem Land gibt es Bewegungen undVeränderungen, die wir nicht ignorieren dürfen. Die Bedrohung unsererFreiheit ist wieder präsent. Lassen Sie uns heute Abend die Freiheitfeiern und die Mauern in den Köpfen ein Stück weiterverschwinden. Denn auch das ist es, was Kultur so besonders undrelevant macht, gerade in unserer Stadt, gerade und auch wiederheute. Sie hat oft etwas Vorrausschauendes. Etwas Ahnendes, manchmalWegweisendes. Und eben dieses, unser Gefühl, das sie wiedergibt."Bronzene Bären für kreative Köpfe: Daniel Hope, Henry Hübchen,Donna Leon, Marius Müller-Westernhagen, Maria Schrader und FlyingSteps ausgezeichnetDas Besondere am B.Z.-Kulturpreis: Das Programm ist eine Hommageauf die Preisträger. Jeder Gewinner wird mit einer eigens für ihnerdachten und individuell zugeschnittenen Aufführung geehrt. JürgenFlimm, Intendant der Staatsoper Berlin, inszenierte diePreisverleihung. Musikalisch mitreißend begleitet wurde der Abend indiesem Jahr von Andrej Hermlin und seinem Swing Dance Orchestra.So traten für den ersten Preisträger des Abends, Violinist DanielHope, Schauspielerin Martina Gedeck in Begleitung einesAkkordeon-Künstlers und vier jungen Geigerinnen auf. Zu Ehren vonRegisseurin und Schauspielerin Maria Schrader schwieg sich wortreichaber wortlos das Kabarett-Duo "Ohne Rolf", verkörpert durch ChristofWolfisberg und Jonas Anderhub, aus. Rock-Musiker und SchauspielerMarius Müller-Westernhagen erhielt seinen Preis dagegen vielwortigaus den Händen von Staatsoper-Intendant Jürgen Flimm. Zu Ehren vonMarius Müller-Westernhagen gab es die "willenlose" Performance einerBurlesque-Show. Für die amerikanische Bestseller-Autorin Donna Leonspielte das aus Mitgliedern und Gästen der Berliner Philharmonikerbestehende Ensemble "Concerto Melante" mit Countertenor PhilippeJaroussky Händels "Cara Sposa". Schauspielerin Sophie Rois hielt eineleidenschaftliche Laudatio auf Preisträger Henry Hübchen, der anseine Schauspielzeit an der Berliner Volksbühne erinnerte.Schließlich ehrten die Tänzer der Staatlichen Ballettschule mit einem"Le Corsaire"-Ballett die Streetdance-Gruppe "Flying Steps", dieihrerseits mit einer tänzerischen Danksagung aufwartete.Über den B.Z.-KulturpreisSeit 1992 vergibt Berlins größte Boulevard-Zeitung denB.Z.-Kulturpreis. Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre sind:Georg Baselitz, Christo und Jeanne-Claude, Jürgen Flimm, Lord NormanFoster, Nina Hagen, Udo Jürgens, Anselm Kiefer, Karl Lagerfeld,Daniel Libeskind, Udo Lindenberg, Jonathan Meese, Anna Maria Mühe,Nena, Max Raabe, Marcel Reich-Ranicki, Matthias Schweighöfer,Wolfgang Tillmanns und Nora Tschirner.Pressekontakt:Axel Springer SEFriedrich Kablerfriedrich.kabler@axelspringer.deTel: +49 30 2591 77625Original-Content von: B.Z., übermittelt durch news aktuell