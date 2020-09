B-Temia Asien Erhält Produktlizenz der Taiwanesischen Lebensmittel- und Arzneimittelüberwachungsbehörde Taiwan Food & Drug Administration (TFDA)

Québec City (ots/PRNewswire) - B-Temia Asien sichert sich Vertriebszugang zum taiwanesischen MarktB-Temia Asien, ein im November 2019 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen von Wistron Medical Technology Corporation und B-Temia Inc. (das "Unternehmen"), gibt heute den Erhalt der Produktlizenz der Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) für sein Mobilitätshilfsmittel mit Motorenantrieb KeeogoTM bekannt. Diese Lizenz öffnet den Zugang zu einem neuen Markt und erlaubt dem Unternehmen den Vertrieb von KeeogoTM in Taiwan, einem der wichtigsten Märkte in Asien. Letzte Woche, erhielt B-Temia Inc. die 510(k)-Zulassung der amerikanischen Aufsichtsbehörde Food and Drug Administration (FDA) and das CE-Zeichen im Dezember letzten Jahres."Unsere harte Arbeit in den letzten zwei Jahren, um neue behördliche Genehmigungen wie beispielsweise das CE- Zeichen vorzubereiten und zu erhalten, haben den Weg für diesen Erfolg geebnet. Es ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für B-Temia Asien, denn dieser neue Markt kommt zu den Märkten, für die wir bereits eine Genehmigung erhalten haben, wie beispielsweise Singapur, Hongkong, Japan und Malaysia, hinzu", erklärt Stéphane Bédard, President und Chief Executive Officer des Unternehmens. "Diese Bestätigung ist einer der wichtigen Meilensteine unseres globalen Expansionsplans, der 2017 mit unserem Partner Wistron Corporation in Asien auf den Weg gebracht wurde. Daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch die weiteren behördlichen Genehmigungen, die wir zurzeit in anderen Regionen beantragt haben, erhalten werden", fügt Stéphane Bédard hinzu.Alexandre Jokic, Vice President Regulatory and Clinical Affairs, kommentiert: "Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass der taiwanesische Markt nun offen ist und Personen, die einen Schlaganfall erlitten haben, von unserem Produkt profitieren können. Die unmittelbaren klinischen Vorteile von KeeogoTM wurden an dieser Zielgruppe effektiv nachgewiesen. Darüber hinaus wurde KeeogoTM als persönliches Hilfsmittel für die Verwendung zu Hause zugelassen und bietet Ärzten und Patienten die Einsatzflexibilität, die sie brauchen, für mehr Freiheit in ihrem Rehabilitationsprogramm oder bei ihren alltäglichen Aktivitäten. Erwähnenswert ist auch, dass die Ergebnisse der neuesten klinischen Studien von den taiwanesischen Behörden sehr gut aufgenommen wurden."Über Keeogo(TM)KeeogoTM steht für "Keep on going" und ist ein von B-Temia entwickeltes Mobilitätshilfsmittel mit Motorenantrieb für die unteren Gliedmaßen. Seine firmeneigene DermoskeletonTM-Technologie besteht aus einem leichtgewichtigen Exoskelett, das die Bewegungen einer Person erkennt, darauf reagiert, diese anschließend mithilfe eines von hochmoderner Software angetriebenen Motors unterstützt. Es fungiert als effektive Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine und unterstützt den Benutzer bei seinen ganz individuellen Mobilitätsbedürfnissen. KeeogoTM sorgt für ergänzende Kniekraft, reagiert auf Bewegungssignale und unterstützt geschulte medizinische Fachkräfte bei der Rehabilitation und Schulung von Gang, Aufstehen, Hinsetzen, Hocken und Treppensteigen (auf und ab). Weitere Informationen auf unserer Website www.keeogo.com (http://www.keeogo.com).Über B-Temia Inc.B-Temia ist ein innovatives, im Jahre 2010 gegründetes, kanadisches Robotertechnologie-Unternehmen, das zukunftsweisende Produkte für den wachstumsstarken Markt der "Human Augmentation Systems" entwickelt und vertreibt. Im Rahmen eines weltumspannenden Netzwerks von Unternehmen, darunter B-Temia Inc., B-Temia Asien und B-Temia USA Inc., ist B-Temia in den Bereichen Medizin, Industrie und Militär tätig. B-Temia ist im Besitz einer patentierten Technologie namens Dermoskeleton(TM), die die Mobilität der Nutzer wiederherstellt, erhält oder verbessert. Weitere Informationen auf unserer Website www.b-temia.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2922899-1&h=1144276581&u=http%3A%2F%2Fwww.b-temia.com%2F&a=www.b-temia.com).Über B-Temia AsienB-Temia Asien ist ein im Jahre 2019 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen der Wistron Medical Technology Corporation und B-Temia Inc, das den Vertrieb der Medizinprodukte von B-Temia in Asien bezweckt. Seit seiner Gründung ist B-Temia Asien in Taiwan, China, Hongkong, Japan, Malaysia, Thailand, Korea und Singapur tätig.Über Wistron Corporation Wistron Corporation gehört zu den weltgrößten Auftragsherstellern von Informations- und Kommunikationstechnik. Die Produkte und Sparten umfassen Server und Speichergeräte für das Cloud Computing und Rechenzentren, Desktop- und Laptop-PCs für Unternehmen und Verbraucher, Smartphones, robuste industrielle Geräte und Steuerungseinheiten, Medizingeräte und Big-Data-Analytik, Smart Home- und Smart Retail-Produkte im Rahmen des Internet of Things (IoT), AR/VR, grünes Recycling usw. Die zahlreichen Engineering-Teams von Wistron decken alle Bereiche ab und ermöglichen es den Kunden, ihre Produktentwicklung und Herstellung ganz oder teilweise auszulagern, um sich voll auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und ihr geistiges Eigentum weiter zu entwickeln. An zwei nach ISO 13485 zertifizierten Produktionsstandorten im Hsinchu Science Park in Taiwan und in Chongqing, China stellt Wistron Medizinprodukte für Kunden aus der Medizinbranche her. Weitere Informationen auf: www.wistron.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2922899-1&h=2956790010&u=http%3A%2F%2Fwww.wistron.com%2F&a=www.wistron.com).