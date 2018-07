B&S Banksysteme Aktienges: Kam das wirklich unerwartet?

An der Heimatbörse Xetra Xetra notiert B&S Banksysteme Aktienges per 23.07.2018 bei 4,89 EUR. B&S Banksysteme Aktienges zählt zu "Internetsoftware und -dienste".Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Fundamental: Die Aktie von B&S Banksysteme Aktienges gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 14,1 insgesamt 76 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Technology Services", der 58,82 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

